Ушлая глава обогатилась за счет односельчан

Прокуратура Усть-Янского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

В судебном заседании установлено, что в период с 01 ноября по 11 декабря 2019 года подсудимая, являясь главой муниципального образования, организовала сбор денежных средств с местного населения на софинансирование регионального проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах в сумме более 158 тыс. рублей.

В последующем подсудимая полученные от жителей села денежные средства на лицевой счет администрации муниципального образования не перечислила, распорядилась ими по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания подсудимая вину признала, раскаялась. Причиненный односельчанам ущерб возмещен ею в полном объеме на стадии предварительного следствия.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с установлением испытательного срока.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд.