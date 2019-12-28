Ушла яркая звезда экологического движения Якутии

Она не была вхожа в некоторые кабинеты коридоров власти, противников охраны природы, и тем более пытались не пускать ее на свою территорию предприятия — загрязнители природы. Она не была обласкана властью и увешана наградами. Но она была настоящей грозой нарушителей природоохранного законодательства страны.

Любовь Прокопьевна ЕГОРОВА была одной из тех выдающихся сынов и дочерей республики, посвятивших всю свою жизнь беззаветному служению защите природы родной Якутии. Поражает размах ее деятельности, охватывающей защиту природы практически всей территории Северо-Восточной Азии. Она была одной из тех людей, которые не свернули с избранного пути и достойно несли свой крест на своих плечах до последнего дыхания. Ее неизгладимый след в истории экологического движения Якутии останется на века.

Я познакомился с Любовь Прокопьевной, с Любой ровно 30 лет назад, в 1989 году, когда зарождалось общественное экологическое движение Якутии. Работал в те времена в только что созданной Госкомприроде Якутской АССР. В один из солнечных майских дней начальник лаборатории контроля за загрязнением атмосферного воздуха А. ЛАХТИН восторженно рассказал, что приходили две очень умные, образованные, бойкие, пробивные молодые женщины, которые хорошо разбираются в вопросах охраны природы, работают в научных институтах города Якутска, и могут осадить какого угодно нарушителя, если такой будет даже в обкоме партии. Они приходили к нам с предложением о совместной деятельности по контролю за состоянием загрязнения воздуха Якутска. Лахтин рассказал, что женщины были в ГАИ, их подготовленность и боевитость сильно удивили его знакомого, одного из руководителей республиканского ГАИ, в обязанности которого входил контроль за техническим состоянием автомобилей. Этот человек был в то время такой крутой начальник, что мог себе позволить пьяным идти посреди дороги и все автомобили перед ним расступались.

И вот в назначенное время к нам в кабинет зашли Валентина ДМИТРИЕВА и Любовь ЕГОРОВА. Так началась моя совместная деятельность с членами Общественного экологического центра при обкоме комсомола. С ними проводили совместные проверки количества угарного газа в выхлопной системе автомобилей. В том же году я стал корреспондентом республиканской молодежной газеты «Эдэр коммунист», где вел экологическую, природоохранную работу.

Не любили чиновники и тогда поднимаемые общественными активистами вопросы охраны природы. Люба была очень эрудированной, ее энергии и ума хватало, чтоб разбираться во всей широте проблемных вопросов охраны природы. Общественниками до уровня государственного признания и принятия соответствующих мер были подняты следующие острые вопросы: экологическая катастрофа реки Вилюй, практически убитой алмазниками, последствия подземных ядерных взрывов в Якутии, среди которых было несколько аварийных. Часть взрывов была заказана промышленным лобби правительства Якутии, в целях интенсификации притока нефти в подземных пластах Среднеботуобинского месторождения. Кстати, эта выстраданная здоровьем населения республики нефть, сегодня не принадлежит республике, течет мимо нас в Китай, обогащает других. Горько сознавать, глядя на сегодняшнее состояние нефтегазовой отрасли республики, что не будет Западная Якутия российским Дубаем.

Велась первой волной экологов огромная работа против строительства Адычанской ГЭС и падения вторых ступеней ракет с гептилом. Изучали даже возможности загрязнения территории Якутии при аварии Билибинской АЭС. Без интернета были собраны материалы о рисках промышленного загрязнения от добычи золота и других полезных ископаемых в близлежащих регионах. Молодым общественникам, среди которых Люба выделялась стойким, непримиримым характером против любого загрязнения природы, хватало сил заниматься и последствиями воздействия малых доз радиации на здоровье якутян. Радиоактивная пыль испытаний ядерного оружия на Новой земле до сих пор лежит и фонит незаметно на территории республики.

Мало кто сегодня помнит нашумевшее в свое время, доказавшее нанесение колоссального вреда экологии реки Вилюй и здоровью населения алмазниками региональное совещание по проблемам загрязнения бассейна реки Вилюй, состоявшееся 15-17 декабря 1989 года в г. Мирном. Чтобы понять экологические последствия добычи алмазов, поднятыми общественностью, по поручению руководства республики ЯНЦ провело масштабное комплексное исследование бассейна реки Вилюй, воздействия нарушения природоохранного законодательства на здоровье местного населения. В работу экспедиции были привлечены крупные научно-исследовательские институты СССР.

Для участия в совещании из Якутска спецрейсом вылетела большая делегация, где были включены и общественные экологи, в том числе и Люба. В Мирный приехали еще представители районов алмазной провинции. Произошли жаркие баталии между собравшимися учеными со всего Советского Союза и общественности республики с алмазниками, не желавшими признавать свою вину, даже припертыми к стенке неопровержимыми доказательствами. Доходило вплоть до организации провокаций. Так, в разгар совещания появился автор метода дыхания по Бутейко доктор медицинских наук К. БУТЕЙКО. Зайдя в зал с группой детей, он бесцеремонно попытался завладеть трибуной, развалить работу совещания заявлением, что «вы болеете не от разрушенной экологии, а потому, что неправильно дышите, послушайтесь меня, и сразу выздоровеете». В зале находились много авторитетных ученых. Когда они его осадили, ученый признался, что не знал, что за совещание проходит, его встретил и пригласил в Ялте В. ПИСКУНОВ, генеральный директор «Якуталмаза», чтоб научить местное население «правильно дышать».

В редакционную комиссию для составления проекта резолюции вошли директор института экономики комплексного освоения природных ресурсов Севера Е.Г. ЕГОРОВ, руководитель природоохранного отдела «Якуталмаза» (фамилию не помню – авт.), Люба Егорова от общественности и я от прессы. В маленькой комнате разгорелись страсти из-за формулировок проекта резолюции. Представитель алмазников был настолько разъярен формулировкой «зона экологического бедствия», что пытался даже разорвать бумаги с текстом. Они чуть не схватились в рукопашную с Егором Григорьевичем. Люба тогда предложила оставить эту формулировку в проекте резолюции на решение участников совещания. К сожалению, в связи с тем, что в законодательстве СССР не было тогда юридического термина «зона экологического бедствия», по предложению представителя отдела промышленности Обкома КПСС, было решено признать бассейн реки Вилюй «зоной экологического неблагополучия». Проходящие один за другим года подтверждают, что в самом деле уже тогда Вилюй был зоной экологического бедствия.

Любовь Прокопьевна была дочерью известного журналиста, редактора газеты «Социалистическая Якутия», как назвали бы ее сегодня представителем «золотой молодежи» партийной верхушки советского периода. Она могла строить свою жизнь совершенно по-другому, как умный человек, прекрасный оратор, организатор могла сделать хорошую карьеру, могла бы стать известным ученым. Но она предпочла и выбрала самый тяжелый и святой путь бессеребреника — беззаветное служение будущему своей республики и ее народу.

Она была матерью большой семьи. Ее хватало на семью и на экологическую деятельность. Такой энергичной и деятельной она останется в нашей памяти.

…Погасла в небе ее звездочка-искорка, она ушла в вечность. Но ее земной путь – книги, многочисленные статьи, фильмы вечно будут напоминать о ней, Любови Прокопьевне Егоровой – человеке-легенде якутского экологического движения.

…К 100-летию образования республики 100 крупнейшим алмазам будут присвоены имена 100 выдающихся якутян. Считаю, что имя Л.П. Егоровой, посвятившей свою жизнь беззаветному служению защите природы родной Якутии, достойно быть увековеченным в одном из этих алмазов.