Ушла из жизни заслуженная артистка Якутии

На 57 году ушла из жизни заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), коллега, учитель, режиссер, мать, бабушка Матрена Владимировна Корнилова. Саха академический театр был для нее родным домом, куда она ходила ребенком с мамой, заслуженной артисткой ЯАССР Аксиньей Адамовой. Она впервые услышала тойук в исполнении самого родного человека – мамы, а потом как актриса сама запела тойук в Театре Олонхо, где она учила таинствам олонхо и ее ждали молодые артисты – ее ученики.

Матрена училась в Щепкинском театральном училище в городе Москве, где когда- то училась и Аксинья Кирилловна. Здесь она встретила свою единственную любовь Петра Баснаева. Затем началась большая актерская жизнь, наполненная с радостными, интересными событиями. На сцене Саха театра она создала такие незабываемые образы как, дочь Короля Лира Гонерилью, Аркадину в знаменитом чеховском спектакле «Чайка», Калисфену Автономовну в «Кет Марсден. Сестра милосердия» В. Харысхала, Ерууну в «Николае Дорогунове» П. Ойунского и другие.

На сцене Театра Олонхо поставила спектакль-олонхо “Воительница Джырыбына” П. Ядрихинского, который был номинирован на Национальную театральную премию “Золотая маска” в 2018 г.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, супругу Петру Николаевичу, дочери Ксении, зятю Василию, внучке Мишелю.

Светлая память о талантливой актрисе останется в сердцах коллег и зрителей.

Прощание состоится в траурном зале “Некрополь” 24 февраля 2019 года в 11:00