Ушла из жизни якутская актриса

Саха академический театр им. П.А. Ойунского понесла невосполнимую утрату. На 71 году жизни ушла из жизни после долгой продолжительной болезни, представитель старшего поколения актеров, заслуженный работник культуры РС (Я) Мария Гаврильевна ОСИПОВА.

Гражданская панихида состоится 25 июля в 11:00 на родной сцене Саха академического театра им. П.А. Ойунского.

Справка:

Осипова Мария Гаврильевна родилась в 1948 году в с.Борогонцы Усть-Алданского района в семье служащих.

Творческую деятельность начала с 1969 года в Нюрбинском передвижном драматическом театре. Закончила заочно режиссерский факультет Хабаровского института культуры. Получила специальность – руководитель самодеятельного театрального коллектива. Во время работы в Нюрбинском драмтеатре ею были сыграны такие роли, как Кун Чомчуук “Айаал“ Суорун Омоллоона, Саари “Перед восходом солнца” С.Омоллоона, Пистолет “Братья” С.Ефремова, Далбардаах “Лоокуут и Ньургусун” Т.Сметанина и многие другие.

С 1979 года Мария Осипова – актриса Якутского драматического театра. За это время сыграны разноплановые роли: Попадья – “Наара Суох”, Света- “Слезы”, Туллук- “Утро Туймаады” И.Гоголева, Софья – “Недоросль” Д.Фонвизина, Оотуй – “Оотуй и Тоотуй” И.Избекова, Буойа – “Кузнец Кюкюкр”, Мулдьу – “Сайсары” Суорун Омоллоона, Маайыс – “Летник” С.Ермолаева,жена Мылгуна “Желанный голубой берег мой…” Ч.Айтматова, Сардаана – “Биьирэм” И.Левина и т.д.

Роли последних лет- Суон Суоппуйа- «Наара Суох» И.Гоголева, Маайыс- «Сайылык» Е.Ермолаева, Аана- Көһүйэ көмүс» И.Дмитриева, Лидия Петровна – «Чудная баба» Н.Садур, в эпизодической роли в спектакле «Чиччик» по сказке А. Гоффмана.

Мария Осипова выступила в качестве ассистента- режиссера в спектакле “Обломов в Нью-Йорке” – постановка американского режиссера Кевина Райса. Также исполнила эпизодическую роль.

В качестве режиссера-постановщика поставила два спектакля по рассказам И.Дмитриев- Сиэн Чолбодук – «Көһүйэ көмүс» (Золотой клад), «Туос сандалы» («Золотой клад-2»). Выступила ассистентом режиссера в постановке спектаклей «Чиччик» по сказке А. Гоффмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (2013 г.), «Сэмтэнэй уонна Пэлэм- Пэлэм» Г.Н.Курилова (2014).

С первых дней работы Мария Гаврильевна заняла активную позицию в жизни театра. Была председателем женского совета, членом художественного совета. Коллектив театра глубоко ценит и уважает ее за бескорыстную общественную деятельность и организаторские способности. Участвовала во многих театральных фестивалях, выездах труппы в зарубежные страны.

За личный вклад в развитии театрального искусства и культуры в 2002 году было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Осипова М.Г. долгие годы возглавляла профсоюзный комитет театра, является бессменным руководителем одной из гастрольных бригад.