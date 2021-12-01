01.12.2021
00:44
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Некролог

Ушла из жизни врач Роза Михайловна Белолюбская

28 ноября 2021 года ушла из жизни замечательный и светлый человек, врач-статистик высшей категории, отличник здравоохранения РФ и РС(Я) Роза Михайловна Белолюбская, внесшая неоценимый вклад в развитие медицинской статистики республики.

Роза Михайловна была удивительно чистым, добрым, открытым человеком и этим снискала к себе любовь, признательность и уважение своих коллег и друзей.

Наша дорогая подруга, однокурсница и коллега Роза Михайловна навечно останется негасимым светом в сердцах всех, кто ее знал, а жизненные принципы, которым она следовала в профессии, навсегда станут ориентиром для новых поколений статистиков.

Выражаем чувства нашего глубокого сопереживания родным и близким в связи с уходом дорогой мамы, бабушки и прабабушки.

Бывшие коллеги Бюро медстатистики и однокурсники Розы Михайловны.

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