01.07.2021
10:25
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Некролог

Ушла из жизни врач Гурьева Зинаида Дмитриевна

С прискорбием сообщаем, 29 июня 2021 года на 74 году жизни, после тяжелой непродолжительной болезни ушла из жизни врач онколог-маммолог, хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ Гурьева Зинаида Дмитриевна.

Дату и время панихиды узнавать по тел: +7914-289-97-88

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