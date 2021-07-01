Ушла из жизни врач Гурьева Зинаида Дмитриевна

С прискорбием сообщаем, 29 июня 2021 года на 74 году жизни, после тяжелой непродолжительной болезни ушла из жизни врач онколог-маммолог, хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ Гурьева Зинаида Дмитриевна.

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