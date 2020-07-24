Ушла из жизни врач Галина Никитина

Галина Ивановна Никитина родилась в 1948 г. в Намском улусе, образование — высшее.

Галина Ивановна после окончания средней школы работала медсестрой в детском саду. В 1975 г. окончила медицинский факультет ЯГУ. С 1975 по 1983 г. заведовала детским отделением ЦРБ Намского улуса. С 1983 работала врачом-ординатором, а с 1986 г. главным врачом в санатории-профилактории «Смена» Якутского университета.

За период работы проявила большие организаторские способности. Как руководитель умела найти общий язык с подчиненными, с руководством ЯГУ, а также профсоюзными организациями. Галина Ивановна повышала свою квалификацию на различных курсах специализации:

— в 1976 г. окончила с отрывом от производства курсы повышения квалификации в НовокузнецкомГосударственном институте усовершенствования врачей по педиатрии;

— в 1984 г. прошла первичную специализацию на базе Республиканской больницы по специальности врач-физиотерапевт;

— в 1987 г. окончила с отрывом от производства курс повышения квалификации в учебно-методическом центре в Голицыно по циклам: «Научные основы управления», и «Организация работы и пути повышения эффективности лечения в санаториях-профилакториях», в Центральных курсах Центрального совета по управлении курортами в Москве. Полученные на курсах знания она умело сочетала в своей практике. Коллектив, возглавляемый Галиной Ивановной в 1988 г. за повышение эффективности работы и качества обслуживания студентов был награжден Дипломом Всесоюзного центральрого совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и денежной премией;

— в 1989 г. – почетной грамотой президента ЯОСПС за III место на республиканском соревновании коллективов санаториев-профилакторием;

— в 1989 г. почетной грамотой президента ЯОСПС за III место на республиканском соревновании коллективов санаториев-профилакториев, в 1991 г. признан лучшим санаторием-профилакторием Федерацией профсоюзов Якутии (Рессовпроф) и удостоен переходящим кубком. Галина Ивановна своей упорностью дважды добилась улучшения материальной базы профилактория;

— в 1992 г. профилакторий переехал в новое здание 21-го корпуса. В это время ею была проведена огромная работа по подготовке лечебных кабинетов в рабочее состояние. Ее усилиями весь твердый и мягкий инвентарь, посуда и оборудование столовой были заменены на новые;

— в 1995 г. прошла усовершенствование по физиотерапии на базе физиотерапевтического отделения ЯРКК и ОИЦЗ;

— в 1996 г. решением объединения «Якуткурорт» присваивается высшая категория врача по организации здравоохранения и социальной гигиене, которая заново подтверждается в 2000 г.;

— в 2000 г. повышала квалификацию очно-заочно в Сибирском Медицинском университете по циклу: «Физиотерапия и курортология» получила сертификат для аттестации.

Благодаря Галине Ивановне, в 2002 г., профилакторий вновь переехал в новое здание 66 квартала по ул. Каландаришвили 17. Заняли с I по IV этажи в блоке «Б» на I этаже полностью разместили столовую и склады. На II этаже разместили лечебные кабинеты: провели монтаж физиоотделения, стоматологического кабинета, автоклавной, процедурной. На III и IV этажах – спальные комнаты, читательные залы, фойе и холлы для отдыха, для просмотра телевизоров. На выделенные университетом 100 тысяч рублей, было приобретено медицинское оборудование, обновлен весь твердый и мягкий инвентарь. При поддержке Президента Штырова В.А. экспресс-кафе передали для столовой профилактория на 64 посадочных места, привезли оборудование на 800 тысяч рублей. Добилась выделения для нужд профилактория автомашину УАЗ-31514. В декабре 2002 г. прошла лицензирование и сертификацию на 5 лет.

в 2004 г. коллектив активно участвовал в III МСИ «Дети Азии». Были заселены 100 спортсменов из Камчатки и Хабаровска. В столовой питалась команда Казахстана.

Коллектив ежегодно перевыполнял план оздоровления. Галина Ивановна поддерживала в коллективе атмосферу сплоченности, умела призывать к порядку и добросовестному отношению к работе. Детально анализировала работу санатория-профилактория. По обмену опытом побывала во многих профилакториях в республике и за ее пределами. Полученный опыт активно внедряла в практическую деятельность. Выполняла всю административно-хозяйственную работу на должном профессиональном уровне. Как главный врач постоянно вела прием отдыхающих, корректировала деятельность врача-ординатора и среднего медицинского персонала, добивалась бесперебойной работы всех лечебных кабинетов. Процент охвата оздоровлением лиц, подлежащих первоочередному оздоровлению в санатории-профилактории «Смена» всегда был высоким. Такой подход к отбору оздоравливаемых благоприятно отражался на снижении заболеваемости среди студентов университета.

Галина Ивановна была очень грамотным и опытным врачом. Врачом высшей категории по организации здравоохранения.

За добросовестную работу она неоднократно поощрялась почетными грамотами, благодарностями, награждена грамотой президента Республики Саха (Якутия) в 1995 г.

Работа для Галины Ивановны была смыслом жизни и главной страстью. Но, несмотря на большую загруженность, она успевала быть и чуткой матерью, и заботливой бабушкой.

Прощание с Галиной Ивановной Никитиной состоится в субботу 25 июля 2020 г. в 12.00 на Маганском кладбище, Маганский тракт 3 км, 2.

Поминки состоятся в центре якутской кухни «Махтал» по адресу: ул. Кирова, 2, в 15.00 ч.