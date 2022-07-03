03.07.2022
17:35
526
Некролог
Ушла из жизни врач, биоэнерготерапевт Александра Чиркова
С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 июля 2022 года в 10 часов утра перестало биться сердце Александры Константиновны ЧИРКОВОЙ, заслуженного врача Республики Саха (Якутия), врача-хирурга, видного организатора здравоохранения, кавалера ордена «Знак Почета», профессионального целителя, биоэнерготерапевта, лауреата почетной премии им. Я. Гальперина, обладателя золотой медали за заслуги в области возрождения и развития народной медицины, автора нескольких книг о судьбе великого отца, Айыы Ойууна Константина Ивановича ЧИРКОВА.
Прощание с Александрой Константиновной состоится 5 июля 2022 года с 10 до 11 часов по адресу: г. Якутск, ул. Дежнева, 39/3, ритуальный зал ,,Араҥас».
Источник: Родные и близкие.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.07.2022
0
64
03.07.2022
0
602
03.07.2022
0
412
03.07.2022
0
129
03.07.2022
0
357
03.07.2022
0
711
03.07.2022
0
281
03.07.2022
0
2419
03.07.2022
0
2904
03.07.2022
0
507
03.07.2022
0
1439
03.07.2022
0
281
03.07.2022
0
1465
03.07.2022
1
2240
03.07.2022
0
1019
03.07.2022
0
634
03.07.2022
0
750
03.07.2022
0
532
03.07.2022
0
4155
02.07.2022
0
1546
02.07.2022
0
982
02.07.2022
0
408
02.07.2022
0
589
02.07.2022
0
2236
02.07.2022
0
1623
02.07.2022
0
957
02.07.2022
0
778
02.07.2022
0
1389
02.07.2022
0
512
02.07.2022
0
366
02.07.2022
0
850
02.07.2022
0
341
02.07.2022
0
400
02.07.2022
1
2763
02.07.2022
0
472
02.07.2022
0
1046
02.07.2022
1
1391
02.07.2022
0
2146
02.07.2022
0
346
02.07.2022
0
752
02.07.2022
0
1827
02.07.2022
0
713
02.07.2022
0
381
02.07.2022
0
2087
02.07.2022
0
373
02.07.2022
0
371
02.07.2022
0
563
02.07.2022
0
4399
02.07.2022
0
2460
01.07.2022
0
847
01.07.2022
0
889
01.07.2022
0
494
01.07.2022
1
1271
01.07.2022
0
1369
01.07.2022
0
379
01.07.2022
0
664
01.07.2022
0
2669
01.07.2022
0
11143
01.07.2022
0
3489
ТОП НОВОСТИ
30.06.2022
1
28042
30.06.2022
0
22726
30.06.2022
0
18592
30.06.2022
0
18564
27.06.2022
1
17894
01.07.2022
0
14966
01.07.2022
0
11196
01.07.2022
0
11034
Добавить комментарий