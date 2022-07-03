Ушла из жизни врач, биоэнерготерапевт Александра Чиркова

С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 июля 2022 года в 10 часов утра перестало биться сердце Александры Константиновны ЧИРКОВОЙ, заслуженного врача Республики Саха (Якутия), врача-хирурга, видного организатора здравоохранения, кавалера ордена «Знак Почета», профессионального целителя, биоэнерготерапевта, лауреата почетной премии им. Я. Гальперина, обладателя золотой медали за заслуги в области возрождения и развития народной медицины, автора нескольких книг о судьбе великого отца, Айыы Ойууна Константина Ивановича ЧИРКОВА.

Прощание с Александрой Константиновной состоится 5 июля 2022 года с 10 до 11 часов по адресу: г. Якутск, ул. Дежнева, 39/3, ритуальный зал ,,Араҥас».