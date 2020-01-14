Министерство здравоохранения Якутии соболезнует

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) с глубоким прискорбием сообщает, что на 62 году жизни ушла из жизни ЦЕЕВА Наталья Михайловна, ветеран здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Цеева Наталья Михайловна родилась 26 июля 1958 года в селе Крест-Хальджай Томпонского района. По окончании медико-лечебного факультета Якутского госуниверситета была направлена врачом-окулистом в Абыйский улус. В 1985 г. была назначена заместителем главного врача Абыйской центральной улусной больницы. С 1986-2014 гг. работала в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия).

За время своей работы в министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия), работая главным специалистом лечебного управления, отдела координации лечебно-профилактических учреждений, главным специалистом по ОМС, целевых программ, Наталья Михайловна внесла большой вклад в развитие здравоохранения республики, внедрение новых форм работы в условиях реорганизации системы здравоохранения, в становление обязательного медицинского страхования в республике, разработке нормативно-правовых документов по медицинскому страхованию, целевых программ по охране здоровья населения. Неоценимы ее заслуги в развитие и внедрение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях республики.

Наталья Михайловна, как главный специалист по организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), на высоком профессиональном уровне организовала работу с центральными научно-исследовательскими институтами и клиниками федерального подчинения. Работала в тесном контакте с министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию квотных мест в клиниках федерального подчинения.

Результатом работы Натальи Михайловны было своевременное направление граждан в федеральные медицинские учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках, увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи жителям республики за счет средств федерального бюджета по основным направлениям, в том числе по онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии и др.

Цеева Наталья Михайловна — грамотный специалист, отличалась требовательностью к себе, принципиальностью и ответственным отношением к работе. Пользовалась заслуженным авторитетом среди медицинской общественности республики. Была уважаемым наставником молодых специалистов системы здравоохранения Республики Саха (Якутия). Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)», «Отличник здравоохранения Российской Федерации», Знаком отличия в честь юбилея «370 лет Якутия с Россией», почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия)», знаком отличия «Гражданская доблесть».

Разделяем боль и горечь утраты с родными и близкими покойной и выражаем искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Прощание с Цеевой Натальей Михайловной состоится 14 января 2020 года в 13 часов в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: Сергеляхское ш., 5, стр. 2/8.