Ушла из жизни ветеран педагогики

На 67-м году жизни после долгой продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега, отличник образования РС(Я), долгое время проработавшая в системе среднего профессионального образования, обладатель гранта президента РС(Я) в области «Научная работа»

ПАВЛОВА

Татьяна Васильевна.

Татьяна Васильевна родилась 5 июня 1955 года в. с.Майа Мегино-Кангаласского района ЯАССР. Окончила в 1977 году Ленинградский государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиография», в 2004 году прошла переподготовку в Институте проблем развития среднего профессионального образования при Министерстве образования РФ в г. Москва по специальности: «Педагогика в СПО», в 2011году — Санкт-Петербургский университет управления и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свою трудовую деятельность начала с работы в рядах Ленинского комсомола. С 1977-1983 гг. — освобожденный секретарь Маганского авиаотряда, инструктор Горкома ВЛКСМ, инструктор ОК ВЛКСМ, ответственный секретарь БММТ «Спутник» ОК ВЛКСМ.

С 1988-2020 гг. Татьяна Васильевна – беспрерывно в системе профессионального образования РС (Я). С 1988 по 2000 гг. – Начальник отдела информационно-методического обеспечения Департамента начального и среднего профессионального образования. С 2000 по 2013 гг. — заместитель директора по научно-методической работе и учебной работе ГБПОУ СПО «Якутский колледж культуры и искусства», преподаватель общественных дисциплин по совместительству «Педагогика» и «Психология». Умело сочетать и обеспечивать преемственность общего школьного и среднего специального образования.

После выхода на заслуженный отдых Татьяна Васильевна продолжала педагогическую деятельность в различных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования РС(Я): преподаватель специальных и общественных дисциплин Якутского института экономики филиала Санкт- Петербургского университета управления и экономики, начальник учебно-методического отдела частного образовательного учреждения Санкт-Петербургский академический университет, заместитель директора по методической работе Алданского медицинского колледжа, методист по научно-методической работе Олекминского сельскохозяйственнного техникума, старший методист ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна».

Постоянный слушатель курсов повышения квалификации ЯРИУУ, ИСКРО, ИПКРО Министерства образования РС(Я).

Татьяну Васильевну отличали принципиальность, ответственность в работе, компетентность в вопросах организации учебного процесса и его содержания. Глубоко владея знаниями нормативно-правового законодательства в области профессионального образования, способствовала успешному прохождению аттестации и аккредитации учебных заведений на уровне системы СПО РФ. С 2010 года по 2017 год — независимый аккредитованный эксперт Министерства образования РС (Я) по направлению подготовки профессий и специальностей начального и среднего профессионального образования. В 2019 г. прошла курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой организации «Национальное развитие квалификаций» по дополнительной профессиональной программе «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций» в г. Москва. Богатый опыт и вклад Татьяны Васильевны в систему образования республики несомненен.

Разделяя горечь утраты, выражаем глубокие соболезнования сыну, внукам, невестке, всем родным и близким. Светлый образ Татьяны Васильевны навсегда сохранится в памяти ее студентов, коллег, родных и знакомых.