24.12.2019
15:42
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Некролог

Ушла из жизни ветеран педагогического труда

Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана педагогического труда, бывшего методиста Якутского республиканского института повышения квалификации учителей 

Тамары Николаевны ПРОКОПЬЕВОЙ

и выражают соболезнование родным и близким покойной. 

Источник: Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ
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