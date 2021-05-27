Ушла из жизни ветеран детской печати

Коллектив ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине 26 мая 2021 года ветерана детской печати

ТРЕТЬЯКОВОЙ

Екатерины Анатольевны .

Выражаем глубокую скорбь и соболезнования семье, родным и близким и всем, кто знал Екатерину Анатольевну. Она прожила достойную жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого журналиста республики, доброго и внимательного наставника нескольких поколений детей.

Екатерина Анатольевна Третьякова родилась 9 мая 1950 года. В 1972 году окончила Якутский государственный университет, получила высшее филологическое образование с квалификацией «преподаватель русского языка и литературы».

В 1988 году, когда было принято решение дублировать на русский язык республиканскую пионерскую газеты «Бэлэм буол», Екатерина Анатольевна Третьякова, прекрасно представляя всю сложность становления новой газеты и литературно-языковую ответственность перед юными читателями, одной из первых отозвалась помочь изданию. В новой для нее работе Екатерина Анатольевна сориентировалась быстро и поставила перед собой цель – самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки в журналистике с помощью маститых детских журналистов и путем самообразования. Такая целеустремленность дала плоды. В 1994 году Е.А. Третьякова стала членом Союза журналистов России. Благодаря ее неустанной энергии, комсомольской закалке и организаторским способностям, а также глубоким филологическим познаниям, газета «Будь готов» завоевала любовь своих читателей, собрала вокруг себя целую армию юных корреспондентов со всех уголков республики.

Особой заслугой Екатерины Анатольевны Третьяковой является основание русскоязычной газеты для детей Республики Саха (Якутия) «Юность Севера», которая выходит с ноября 1990 года и по сей день остается главным печатным изданием якутских школьников.

Многие юнкоры «юсовцы» выбрали для себя профессию журналиста и стали профессиональными журналистами, работают во многих республиканских и российских изданиях. Все это стало возможным благодаря умению Екатерины Анатольевны организовать плодотворную работу корреспондентского состава и детских журналистов, умению разглядеть и поддержать творческий потенциал школьников. Вот как о своих юнкорах писала Екатерина Анатольевна: «Как бы не сложилась их судьба, где бы они не трудились, их объединяет одно – яркое, нескучное детство и детская газета «Будь готов – «Юность Севера».

Неутомимый труженик, умелый организатор, тонкий знаток русского языка и культуры, большой поклонник устного народного творчества и искусства народов Якутии, человек, всю жизнь посвятивший воспитанию будущего поколения республики, Екатерина Анатольевна заслужила уважение и любовь среди коллег-журналистов.

В 1997 году она была награждена значком «Отличник образования РС(Я)», в 2000 году – «Заслуженный работник образования РС(Я)», в 2007 году –«Заслуженный работник культуры РФ». С 2010 года Екатерина Анатольевна Третьякова – обладатель Знака отличия «Гражданская доблесть», знака «За вклад в журналистику», с 2011 года – Золотой медали им.В.П. Ларионова и звания «Отличник печати РС (Я)».

Екатерина Анатольевна Третьякова останется в наших сердцах надёжным другом и мудрым советчиком, добрым наставником, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, скорбим.