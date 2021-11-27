Ушла из жизни Учитель учителей

С прискорбием извещаем, что 26 ноября 2021 года на 90-м году жизни скоропостижно ушла из жизни после непродолжительной болезни «Отличник просвещения СССР», «Старший учитель», «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)», Почетный ветеран системы образования РС(Я), обладатель медалей «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», знака «Сүрэх тэбэрин тухары», Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, села Майя, Нерюктяинского наслега Татьяна Ивановна ВАСИЛЬЕВА.

После окончания в 1954 году Якутского педагогического училища свою трудовую деятельность Татьяна Ивановна начала в Павловской семилетней школе учителем начальных классов. Проработав два года, переведена в Майинскую среднюю, затем в русскоязычную восьмилетнюю Майинскую школу, в которой проработала 30 лет. С 1991 года в течение семи лет трудилась в средней школе №14 г.Якутска. Общий педагогический стаж – 45 лет.

Татьяна Ивановна известна, как творчески работающий учитель, мастерски владеющий приемами работы с детьми младшего школьного возраста и их родителями. Как известно, на учителя начальных классов лежит особая ответственность за успешное и благополучное будущее детей. Начальная школа — это первая ступенька, и важно именно в младшем школьном возрасте заложить в ребенке тягу к знаниям. За годы трудовой деятельности она всегда добивалась высоких результатов в работе, постоянно была в поиске новых идей, вела за собой молодых коллег. Многие её воспитанники, учащиеся работают на ответственных должностях нашей республики и за её пределами. Татьяна Ивановна одна из зачинателей создания кабинетной системы обучения в республике, неоднократный участник районных, республиканских Педагогических чтений, поощрена многочисленными Почетными грамотами ИСКРО, ИПКРО, Министерства образования.

Татьяна Ивановна, как человек с активной жизненной позицией, постоянно вела общественную работу: председатель месткома профсоюза, секретарь первичной партийной организации, руководитель методического объединения учителей начальных классов, общественный инспектор-методист Мегино-Кангаласского районо, член Якутского республиканского клуба революционной, боевой и трудовой славы Якутского обкома ВЛКСМ. ветеран сцены, лауреат многих фестивалей художественной самодеятельности, смотров, районных эстафет культуры. Она полюбилась своим слушателям нежным чарующим голосом, с душой исполняя лирические, народные, патриотические песни.

Со своим супругом, Львом Егоровичем Зыковым, учителем математики Майинской средней школы, вырастили четверых детей. Дочь и сыновья все высокообразованные, семейные люди. У Татьяны Ивановны много внуков и правнуков.

Ученики, коллеги признательны и благодарны за доброту, заботу, человечность, за те знания, умения и навыки, которые Татьяна Ивановна привила им много лет назад.

Несмотря на преклонный возраст, Татьяна Ивановна обладала ясным умом, была оптимистична, любила жизнь, своё окружение, держала тесную связь с коллегами по Майинской восьмилетней школе. Жаль, что остались нереализованными много планов.

В эти скорбные дни выражаем глубокие соболезнования семье, родным, коллегам Татьяны Ивановны. Вечная память.