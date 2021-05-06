06.05.2021
07:46
513
Некролог
Ушла из жизни Слепцова Ада Ивановна
С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 мая 2021 года, на 78 году жизни, после тяжелой болезни с нами не стало горячо любимой мамы, бабушки, тёщи – Слепцовой Ады Ивановны.
Ада Ивановна была врачом высшей категории, отличником здравоохранения РС (Я) и РФ, весь свой трудовой путь прошла в Поликлинике №3 г. Якутска, сначала врачом-терапевтом, а затем врачом-эндокринологом, основатель «Школы для больных диабетом».
Твой светлый образ и теплая улыбка навсегда останутся в наших сердцах, спасибо тебе за годы, проведенные с нами, спи спокойно и пусть родная земля будет тебе пухом.
Родные.
О дате и месте проведения прощания узнавать по номеру: 89142274770
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.05.2021
8
06.05.2021
64
06.05.2021
106
06.05.2021
116
06.05.2021
132
06.05.2021
497
06.05.2021
317
06.05.2021
551
05.05.2021
228
05.05.2021
599
05.05.2021
775
05.05.2021
1040
05.05.2021
160
05.05.2021
631
05.05.2021
217
05.05.2021
442
05.05.2021
216
05.05.2021
759
05.05.2021
393
05.05.2021
461
05.05.2021
253
05.05.2021
380
05.05.2021
506
05.05.2021
196
05.05.2021
999
05.05.2021
211
05.05.2021
293
05.05.2021
391
05.05.2021
380
05.05.2021
339
05.05.2021
751
05.05.2021
726
05.05.2021
1209
05.05.2021
436
05.05.2021
312
05.05.2021
541
05.05.2021
291
05.05.2021
1089
05.05.2021
553
05.05.2021
1302
04.05.2021
525
04.05.2021
388
04.05.2021
486
04.05.2021
2929
04.05.2021
269
04.05.2021
449
04.05.2021
360
04.05.2021
1465
04.05.2021
570
04.05.2021
649
04.05.2021
285
04.05.2021
927
04.05.2021
282
04.05.2021
352
04.05.2021
1593
04.05.2021
342
04.05.2021
299
04.05.2021
1005
04.05.2021
361
ТОП НОВОСТИ
03.05.2021
9561
03.05.2021
7910
03.05.2021
5774
01.05.2021
4854
01.05.2021
4481
02.05.2021
3107
04.05.2021
2931
30.04.2021
2547
01.05.2021
2491