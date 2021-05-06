Ушла из жизни Слепцова Ада Ивановна

С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 мая 2021 года, на 78 году жизни, после тяжелой болезни с нами не стало горячо любимой мамы, бабушки, тёщи – Слепцовой Ады Ивановны.

Ада Ивановна была врачом высшей категории, отличником здравоохранения РС (Я) и РФ, весь свой трудовой путь прошла в Поликлинике №3 г. Якутска, сначала врачом-терапевтом, а затем врачом-эндокринологом, основатель «Школы для больных диабетом».

Твой светлый образ и теплая улыбка навсегда останутся в наших сердцах, спасибо тебе за годы, проведенные с нами, спи спокойно и пусть родная земля будет тебе пухом.

Родные.

О дате и месте проведения прощания узнавать по номеру: 89142274770