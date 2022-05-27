27.05.2022
20:33
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Некролог

Ушла из жизни руководитель, известный издатель

Ушла из жизни дорогая мама, бабушка, прабабушка Криворотова Наталья Константиновна

25 мая на 74-м году жизни скоропостижно скончалась КРИВОРОТОВА Наталья Константиновна, директор ООО «Информационный центр «Ахсаан».

Наталья Константиновна внесла значительный вклад в развитие полиграфии и издательского дела республики.

Прощание состоится по адресу Стадухина 81, к9б, зал Небесная обитель, 30 мая 2022 с 13 до 14 часов.

Источник: Близкие.

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