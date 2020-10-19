Ушла из жизни профессор СВФУ

18 октября 2020 года на 86-ом году жизни ушла из жизни Петрова Тамара Ивановна, профессор, кандидат педагогических наук, основатель кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода СВФУ им. М.К. Аммосова, заслуженный работник народного образования Якутской АССР, обладатель республиканских знаков «Учитель учителей» и «Гражданская доблесть», премии главы Якутии в области сохранения, изучения и развития родных языков имени С.А. Новгородова, учитель и наставник молодых ученых и студентов Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ, автор нескольких книг.

Тамара Ивановна родилась в 1934 году в Оргетском наслеге Верхневилюйского улуса ЯАССР в учительской семье. Мать, Петрова Марина Иустиновна — учительница начальных классов с 30-летним стажем педагогической деятельности. Брат Марины Иустиновны, Петров Трофим Иустинович, организовал в 1927 году начальную школу в с. Тойоку Оргетского наслега, был первым ее директором.

Тамара Ивановна — Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников, она передала свой опыт десяткам молодых педагогов. Среди многого — верность своему народу, любовь к своей профессии, уважение к своему языку. Яркий представитель якутской интеллигенции, педагогической династии Петровых. Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка, глубокоуважаемая нами тетя — такой она останется в памяти всех, кто ее знал. Глубоко скорбим, соболезнуем.

Пусть земля будет пухом, уважаемая Тамара Ивановна.

Петровы, Федоровы, Дмитриевы, Семеновы, Тумусовы, Николаевы, близкие родственники.