05.02.2022
21:00
517
Некролог
Ушла из жизни профессор Муза Мординова
4 февраля 2022 года в 86 лет после болезни ушла из жизни Муза Николаевна МОРДИНОВА, дочь народного писателя Якутии Николая Егоровича МОРДИНОВА — Амма Аччыгыйа, кандидат биологических наук, доцент, профессор-наставник ИЕН СВФУ, Заслуженный учитель школ ЯАССР, «Учитель учителей», Почетный работник Высшей школы России, ветеран ВОВ и труда, почетный работник высшего образования РФ.
Прощание состоится 7 февраля 2022 года в 11.00 часов, в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе, 5 км., 2/8.
Источник: Родные
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