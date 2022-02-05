Ушла из жизни профессор Муза Мординова

4 февраля 2022 года в 86 лет после болезни ушла из жизни Муза Николаевна МОРДИНОВА, дочь народного писателя Якутии Николая Егоровича МОРДИНОВА — Амма Аччыгыйа, кандидат биологических наук, доцент, профессор-наставник ИЕН СВФУ, Заслуженный учитель школ ЯАССР, «Учитель учителей», Почетный работник Высшей школы России, ветеран ВОВ и труда, почетный работник высшего образования РФ.

Прощание состоится 7 февраля 2022 года в 11.00 часов, в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе, 5 км., 2/8.