30.01.2022
18:27
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Некролог

Ушла из жизни первый руководитель турфирмы «Надежда»

Извещаем о кончине 28.01.2022 ВИНОКУРОВОЙ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, любимой матери, бабушки, сестры, первого руководителя турфирмы «Надежда».

Панихида состоится 01.02.2022г. в 11:00 в траурном зале Медцентра.

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