Ушла из жизни педагог Валентина Багдасаева

Выражаем глубокое соболезнование детям, внукам, правнукам по поводу кончины на 86-м году жизни нашей уважаемой, дорогой невестки, супруги родного дяди БАГДАСАЕВА Иллариона Андреевича, много лет преданно проработавшей в школе №1 имени Исидора Барахова в Верхневилюйске, ветерана педагогического труда БАГДАСАЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ Из Якутска В.К. ЗАХАРОВА-ШАДРИНА, А.К. НИКИФОРОВА-ШАДРИНА, Н.К. БОЯРКИНА-ШАДРИНА, В.А. МАЛАРДЫРОВА, из Вилюйска А.И. ВАСИЛЬЕВ, А.Е. ЯКОВЛЕВ.

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