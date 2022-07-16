16.07.2022
21:57
252
Некролог
Ушла из жизни педагог Валентина Багдасаева
Выражаем глубокое соболезнование детям, внукам, правнукам по поводу кончины на 86-м году жизни нашей уважаемой, дорогой невестки, супруги родного дяди БАГДАСАЕВА Иллариона Андреевича, много лет преданно проработавшей в школе №1 имени Исидора Барахова в Верхневилюйске, ветерана педагогического труда
БАГДАСАЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Из Якутска В.К. ЗАХАРОВА-ШАДРИНА, А.К. НИКИФОРОВА-ШАДРИНА, Н.К. БОЯРКИНА-ШАДРИНА, В.А. МАЛАРДЫРОВА, из Вилюйска А.И. ВАСИЛЬЕВ, А.Е. ЯКОВЛЕВ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.07.2022
0
49
16.07.2022
0
130
16.07.2022
0
329
16.07.2022
0
413
16.07.2022
0
785
16.07.2022
0
1168
16.07.2022
0
234
16.07.2022
0
1191
16.07.2022
0
382
16.07.2022
0
489
16.07.2022
0
696
16.07.2022
0
521
16.07.2022
0
392
16.07.2022
0
298
16.07.2022
0
270
16.07.2022
0
358
16.07.2022
0
646
16.07.2022
0
275
16.07.2022
0
820
16.07.2022
1
2868
16.07.2022
0
1313
16.07.2022
0
315
16.07.2022
0
343
16.07.2022
0
286
16.07.2022
0
614
16.07.2022
1
1628
16.07.2022
0
307
16.07.2022
0
589
16.07.2022
0
1355
16.07.2022
0
2228
16.07.2022
0
1102
16.07.2022
0
340
16.07.2022
0
3072
16.07.2022
0
596
15.07.2022
0
2268
15.07.2022
0
2104
15.07.2022
0
947
15.07.2022
0
600
15.07.2022
0
470
15.07.2022
0
1246
15.07.2022
0
1051
15.07.2022
0
418
15.07.2022
0
525
15.07.2022
0
1742
15.07.2022
0
518
15.07.2022
0
1307
15.07.2022
0
2761
15.07.2022
1
2222
15.07.2022
0
440
15.07.2022
0
486
15.07.2022
0
13872
15.07.2022
0
720
15.07.2022
0
595
15.07.2022
0
698
15.07.2022
0
475
15.07.2022
0
726
15.07.2022
0
2608
15.07.2022
0
548
15.07.2022
0
513
15.07.2022
0
426
15.07.2022
0
478
15.07.2022
0
460
15.07.2022
0
505
15.07.2022
0
394
ТОП НОВОСТИ
13.07.2022
1
25679
12.07.2022
0
18177
15.07.2022
0
13925
11.07.2022
1
11067
13.07.2022
3
8871
12.07.2022
0
8677
11.07.2022
5
7786
12.07.2022
0
7010
Добавить комментарий