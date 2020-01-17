Ушла из жизни Надежда Шепелева, известная артистка и муза Суоруна Омоллоона

Сегодня утром, 16 января на 97-м году жизни ушла из жизни Надежда Семеновна ШЕПЕЛЕВА, известная оперная певица своего времени, заслуженная артистка РСФСР и ЯАССР, общественный деятель, жена и муза великого якутского писателя, просветителя Дмитрия Кононовича СИВЦЕВА — Суорун Омоллоона. Об этом SakhaLife сообщают родственники.

СПРАВКА

Родилась в Якутске в 1923 году. В 1941 — 45 гг. училась в Якутском Государственном педагогическом институте (факультет русского языка и литературы). Одновременно работала солисткой хора Комитета Радиовещания при Совете Министров Якутской ССР.

В 1945 — 1946 гг. училась в Национальной студии при Уральской Государственной консерватории.

В 1946 — 1950 гг. обучалась в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных (класс сольного пения, педагог — Вера Люце-Вермель). В конце 1940-х — начале 1950-х гг. занималась частным образом с Марией Виноградовой-Шварсалон, которую и считает своим настоящим учителем.

В 1950 — 1972 гг. работала в Музыкально-драматическом театре г. Якутска., одновременно занималась концертной деятельностью. В репертуаре — партии в операх Верди, Леонкавалло, Чайковского, Рахманинова, Монюшко, Хренникова, Мейтуса. Много времени отдавала пропаганде различных форм и жанров якутской музыки.

В 1960 году закончила Уральскую Государственную консерваторию, затем там же — аспирантуру.

Надежда Шепелева — Заслуженный артист Якутской ССР (1955), Заслуженный артист РСФСР (1958).

В 1972 — 1986 гг. — Заместитель Министра культуры Якутской ССР. Курировала вопросы музыкального образования.

С начала 1960-х по 1989 гг. преподавала в Якутском Государственном музыкальном училище (класс сольного пения).

Надежда Семеновна Шепелёва — муза великого якутского писателя, просветителя Дмитрия Кононовича СИВЦЕВА-Суорун Омоллоона, заслуженная артистка РСФСР и ЯАССР, преподаватель, общественный деятель.