Ушла из жизни мелодист

8 января 2020 года после продолжительной болезни ушла в мир иной известный автор прославленных якутских песен, замечательная певица Марфа Тихоновна ДАНИЛОВА. 11 января состоится прощание с покойной в 9 утра в траурном зале «Реквием» Медцентра, сообщил в своем фейсбуке Владимир ИНДИГИРСКИЙ, известный журналист и музыковед.

Марфа Тихоновна, ветеран тыла и труда, заслуженный ветеран Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник молодёжной политики Республики Саха (Якутия), ветеран НВК Саха, Почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, самодеятельный композитор, ушла из жизни после непродолжительной болезни на 88 году жизни.