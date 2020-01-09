09.01.2020
23:37
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Общество

Ушла из жизни мелодист

8 января 2020 года после продолжительной болезни ушла в мир иной известный автор прославленных якутских песен, замечательная певица Марфа Тихоновна ДАНИЛОВА. 11 января состоится прощание с покойной в 9 утра в траурном зале «Реквием» Медцентра, сообщил в своем фейсбуке Владимир ИНДИГИРСКИЙ, известный журналист и музыковед.

Марфа Тихоновна, ветеран тыла и труда, заслуженный ветеран Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник молодёжной политики Республики Саха (Якутия), ветеран НВК Саха, Почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, самодеятельный композитор, ушла из жизни после непродолжительной болезни на 88 году жизни.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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