01.07.2021
21:45
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Некролог

Ушла из жизни Матрена Иннокентьевна Алексеева

30 июня 2021 года на 70-м году жизни, после продолжительной болезни от нас ушла Матрена Иннокентьевна АЛЕКСЕЕВА, любимая жена, мать, бабушка. Она всю свою жизнь посвятила семье, согревала своим теплом. Была прекрасным и жизнерадостным человеком.

Ты прожила достойную жизнь.

Спи спокойно. Мы любим Тебя. Ты с нами всегда.

Источник: Родные, близкие.
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