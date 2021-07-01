Ушла из жизни Матрена Иннокентьевна Алексеева

30 июня 2021 года на 70-м году жизни, после продолжительной болезни от нас ушла Матрена Иннокентьевна АЛЕКСЕЕВА, любимая жена, мать, бабушка. Она всю свою жизнь посвятила семье, согревала своим теплом. Была прекрасным и жизнерадостным человеком.

Ты прожила достойную жизнь.

Спи спокойно. Мы любим Тебя. Ты с нами всегда.