01.07.2021
21:45
395
Некролог
Ушла из жизни Матрена Иннокентьевна Алексеева
30 июня 2021 года на 70-м году жизни, после продолжительной болезни от нас ушла Матрена Иннокентьевна АЛЕКСЕЕВА, любимая жена, мать, бабушка. Она всю свою жизнь посвятила семье, согревала своим теплом. Была прекрасным и жизнерадостным человеком.
Ты прожила достойную жизнь.
Спи спокойно. Мы любим Тебя. Ты с нами всегда.
Источник: Родные, близкие.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.07.2021
0
01.07.2021
106
01.07.2021
277
01.07.2021
143
01.07.2021
361
01.07.2021
114
01.07.2021
238
01.07.2021
605
01.07.2021
213
01.07.2021
946
01.07.2021
346
01.07.2021
246
01.07.2021
276
01.07.2021
293
01.07.2021
284
01.07.2021
213
01.07.2021
460
01.07.2021
476
01.07.2021
1024
01.07.2021
189
01.07.2021
854
01.07.2021
196
01.07.2021
392
01.07.2021
675
01.07.2021
461
01.07.2021
239
01.07.2021
369
01.07.2021
524
01.07.2021
251
01.07.2021
273
01.07.2021
265
01.07.2021
321
01.07.2021
265
01.07.2021
199
01.07.2021
1434
01.07.2021
874
01.07.2021
158
01.07.2021
309
01.07.2021
783
01.07.2021
271
01.07.2021
181
01.07.2021
1170
01.07.2021
369
01.07.2021
918
30.06.2021
1024
30.06.2021
1083
30.06.2021
492
30.06.2021
522
30.06.2021
515
30.06.2021
579
30.06.2021
1516
30.06.2021
1183
30.06.2021
434
30.06.2021
772
30.06.2021
469
30.06.2021
534
30.06.2021
397
30.06.2021
241
ТОП НОВОСТИ
25.06.2021
4569
25.06.2021
3633
27.06.2021
3255
28.06.2021
3045
27.06.2021
3031
28.06.2021
2871
28.06.2021
2465
26.06.2021
2302
25.06.2021
2218