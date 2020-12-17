Ушла из жизни Мария Егоровна Сантаева

С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 16 декабря, в городе Иркутске, в возрасте 86 лет, после тяжелой болезни ушла из жизни любимая супруга, мама и бабушка, прабабушка, Отличник культуры СССР



МАРИЯ ЕГОРОВНА САНТАЕВА

05.06. 1934 — 16.12. 2020

Мария Егоровна родилась 5 июня 1934 года в с. Куокуну Сунтарского района в семье колхозников. Родители Елена Семеновна и Егор Никифорович Павловы трудились в колхозе «Чкалов».

Мария Егоровна закончила 4 класса в Куокуну, потом училась в Тойбохойской школе-интернат. После школы работала в колхозе дояркой, пионервожатой, председателем Бордонского наслежного Совета. После окончания Восточно-Сибирского государственного института много лет проработала заведующей отдела комплектования в Детской республиканской библиотеке города Якутска.

Поколение ветеранов тыла, «детей войны» уходит от нас неумолимо и неотвратимо. Наши родители перенесли голодные и холодные времена, страшную нищету и невыносимое горе потери близких в Великой Отечественной войне. Несмотря на такие жесткие условия детства и юности они смогли создать крепкую и счастливую семью, воспитать достойных детей.

Мария Егоровна прожила долгую счастливую жизнь с Николаем Марковичем Сантаевым, 58 счастливых лет…



Память о ней навсегда останется в наших сердцах.