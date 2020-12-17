Ушла из жизни Мария Егоровна Сантаева
С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 16 декабря, в городе Иркутске, в возрасте 86 лет, после тяжелой болезни ушла из жизни любимая супруга, мама и бабушка, прабабушка, Отличник культуры СССР
МАРИЯ ЕГОРОВНА САНТАЕВА
05.06. 1934 — 16.12. 2020
Мария Егоровна родилась 5 июня 1934 года в с. Куокуну Сунтарского района в семье колхозников. Родители Елена Семеновна и Егор Никифорович Павловы трудились в колхозе «Чкалов».
Мария Егоровна закончила 4 класса в Куокуну, потом училась в Тойбохойской школе-интернат. После школы работала в колхозе дояркой, пионервожатой, председателем Бордонского наслежного Совета. После окончания Восточно-Сибирского государственного института много лет проработала заведующей отдела комплектования в Детской республиканской библиотеке города Якутска.
Поколение ветеранов тыла, «детей войны» уходит от нас неумолимо и неотвратимо. Наши родители перенесли голодные и холодные времена, страшную нищету и невыносимое горе потери близких в Великой Отечественной войне. Несмотря на такие жесткие условия детства и юности они смогли создать крепкую и счастливую семью, воспитать достойных детей.
Мария Егоровна прожила долгую счастливую жизнь с Николаем Марковичем Сантаевым, 58 счастливых лет…
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
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