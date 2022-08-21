Ушла из жизни легендарная глава наслега

Сегодня, 21 августа из Санкт-Петербурга пришла весть, что на 54-м году ушла из жизни Надежда Васильевна КЛАДКИНА- КЛЫШЕЙКО, глава Томпонского национального (эвенского) наслега. Она долгие годы боролась с коварной болезнью…

Надежда Васильевна работала главой с 2005 года, продолжая начатые дела своего отца Василия КЛАДКИНА.

Имела два высших образования: окончила художественно-графический факультет Государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Стратегическое планирование».

Каждый раз жители Тополиного доверяли Надежде Васильевне и большинством голосов избирали ее главой наслега. Тополиное – знаменитый поселок оленеводов, знаковое место для коренных малочисленных народов Севера. Несмотря на наступление урбанизации, в Тополином удается еще сохранять сам дух Севера. И значительную роль в этом сыграли главы Кладкины – отец и дочь.

Яркая жизнь Надежды Васильевны Кладкиной-Клышейко вошла в современную историю Якутии.