Ушла из жизни известный врач

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) извещает о кончине заслуженного врача РСФСР, ветерана труда, выдающегося специалиста в области онкогинекологии Люции Спиридоновны Ларионовой.

Люция Спиридоновна внесла огромный вклад в развитие здравоохранения республики. Она родилась 16 марта 1939 года в с. Бютейдях Мегино-Кангаласского района в семье служащего. Окончив в 1963 году медицинский факультет Якутского госуниверситета, начала свой путь в медицине врачом-терапевтом, затем акушером-гинекологом городской поликлиники N1, акушером-гинекологом 1-го гинекологического отделения городской больницы.

В 1971 году начинается новый этап ее жизни — она приступает к работе врачом-онкогинекологом в Якутском республиканском онкодиспансере, где в полной мере раскрылся ее талант.

Впервые в Якутии ею были проведены внутривлагалищные гинекологические операции после лучевой терапии, позволившие значительно улучшить отдаленные результаты лечения онкогинекологических заболеваний.

Она была первой в Якутии, кто в 1972 году применил лимфографию как диагностический метод для выявления метастазов рака шейки матки.

Люция Спиридоновна прекрасно владела всеми видами оперативного вмешательства в онкогинекологии, обладая широким кругозором и клиническим мышлением в ведении больных.

Имя Люции Спиридоновны с благодарностью произносят сотни спасенных пациенток со всей республики. Для своих коллег Люция Спиридоновна всегда была бесспорным авторитетом в профессии, замечательным коллегой, надежным товарищем.

За выдающиеся заслуги в развитии онкологической службы Якутии, успехи в лечебно-профилактической работе ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» (1983). Награждена медалью «Ветеран труда».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Люции Спиридоновны, ее коллегам и соратникам. Ее имя навечно сохранится в наших сердцах.