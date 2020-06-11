11.06.2020
12:39
1231

Некролог

Ушла из жизни известная певица Якутии

Сегодня ночью ушла из жизни известная певица, отличник культуры РС (Я), артистка театра эстрады Якутии Вера НИКИФОРОВА. Об этом ЯкутияDaily сообщили ее коллеги.

Вера Прокопьевна стойко боролась с тяжелой болезнью. 19 июня любимице публики исполнилось бы 64 года. Приносим соболезнования родным и близким.

Источник: https://yakutia-daily.ru/ushla-iz-zhizni-pevicza-vera-nikiforova/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх