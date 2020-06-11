Ушла из жизни известная певица Якутии

Сегодня ночью ушла из жизни известная певица, отличник культуры РС (Я), артистка театра эстрады Якутии Вера НИКИФОРОВА. Об этом ЯкутияDaily сообщили ее коллеги.

Вера Прокопьевна стойко боролась с тяжелой болезнью. 19 июня любимице публики исполнилось бы 64 года. Приносим соболезнования родным и близким.