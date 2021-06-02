02.06.2021
18:00
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Некролог

Ушла из жизни Ия Ивановна Петрова

Перед тобой всегда в долгу, 
Перед тобой всегда в ответе...

3 июня с.г. будет 40 дней, как нет рядом с нами любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки

ПЕТРОВОЙ
Ии Ивановны

От имени всей семьи выражаем слова  сердечной благодарности всем, кто поддержал нас в трудные,  скорбные  для нашей семьи дни.  Все родственники, друзья, коллеги разделили с нами  скорбь и боль невосполнимой утраты, были рядом с нами, оказали нашей семье посильную помощь. 

Выражаем признательность и благодарность  директору Якутского медицинского  колледжа Д.А. Алексееву, председателю профкома Л.И. Шадриной, преподавателю анатомии Е.Г. Никитиной, коллективу, всем ветеранам, бывшим студентам с разных уголков республики для которых Ия Ивановна была добрым советчиком, любимым учителем. 

Всю свою трудовую деятельность Ия Ивановна посвятила  благородному делу — помогать людям обрести здоровье, учитель Ангелов в белых халатах:  53 года она проработала на ниве  медицины,

До последних дней Ия Ивановна интересовалась жизнью родного медколледжа и начала писать книгу воспоминаний о коллегах, ветеранах, любимых студентах, о своей работе в стенах одного из старейших учебных заведений Якутии,  в котором она  преподавала   38 лет.

 Ее трудовая деятельность была по достоинству оценена руководством республики. Ия Ивановна была заслуженным работником здравоохранения Республики Саха (Якутия), отличником здравоохранения СССР, отличником здравоохранения РС(Я),  к 100-летию образования Якутского  медицинского  колледжа была удостоена Почетной грамоты Президента РС(Я).  

Наша мама, бабушка навсегда останется в нашей памяти олицетворением Красоты, Доброты, Мудрости…. Ее светлая жизнь будет примером для детей, внуков, правнуков.  

 Благодарим всех, кто разделил вместе с нами боль утраты нашего самого дорогого и любимого человека,  за доброту и милосердие.

Семья Поскачиных.

Источник: Семья Поскачиных.
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