Ушла из жизни Ия Ивановна Петрова

Перед тобой всегда в долгу, Перед тобой всегда в ответе...

3 июня с.г. будет 40 дней, как нет рядом с нами любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки

ПЕТРОВОЙ

Ии Ивановны

От имени всей семьи выражаем слова сердечной благодарности всем, кто поддержал нас в трудные, скорбные для нашей семьи дни. Все родственники, друзья, коллеги разделили с нами скорбь и боль невосполнимой утраты, были рядом с нами, оказали нашей семье посильную помощь.

Выражаем признательность и благодарность директору Якутского медицинского колледжа Д.А. Алексееву, председателю профкома Л.И. Шадриной, преподавателю анатомии Е.Г. Никитиной, коллективу, всем ветеранам, бывшим студентам с разных уголков республики для которых Ия Ивановна была добрым советчиком, любимым учителем.

Всю свою трудовую деятельность Ия Ивановна посвятила благородному делу — помогать людям обрести здоровье, учитель Ангелов в белых халатах: 53 года она проработала на ниве медицины,

До последних дней Ия Ивановна интересовалась жизнью родного медколледжа и начала писать книгу воспоминаний о коллегах, ветеранах, любимых студентах, о своей работе в стенах одного из старейших учебных заведений Якутии, в котором она преподавала 38 лет.

Ее трудовая деятельность была по достоинству оценена руководством республики. Ия Ивановна была заслуженным работником здравоохранения Республики Саха (Якутия), отличником здравоохранения СССР, отличником здравоохранения РС(Я), к 100-летию образования Якутского медицинского колледжа была удостоена Почетной грамоты Президента РС(Я).

Наша мама, бабушка навсегда останется в нашей памяти олицетворением Красоты, Доброты, Мудрости…. Ее светлая жизнь будет примером для детей, внуков, правнуков.

Благодарим всех, кто разделил вместе с нами боль утраты нашего самого дорогого и любимого человека, за доброту и милосердие.

Семья Поскачиных.