07.10.2020
12:10
879
Некролог
Ушла из жизни главный редактор якутской газеты
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование дочери, сыну, внукам, по поводу скоропостижной кончины на 61 году жизни в г. Сочи любимой матери, бабушки, члена Союза журналистов России, главного редактора Нерюнгринской районной газеты «Индустрия Севера», отличника печати РС (Я)
КИЯН Альбины Васильевны.
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