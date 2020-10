Ушла из жизни главный редактор якутской газеты

View this post on Instagram

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование дочери, сыну, внукам, коллегам по поводу скоропостижной кончины на 61 году жизни в г. Сочи любимой матери, бабушки, члена Союза журналистов России, главного редактора Нерюнгринской районной газеты «Индустрия Севера», отличника печати РС (Я) КИЯН Альбины Васильевны. Светлая вечная память! Прощай, дорогая!