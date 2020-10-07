07.10.2020
12:10
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Некролог

Ушла из жизни главный редактор якутской газеты

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование дочери, сыну, внукам, по поводу скоропостижной кончины  на 61 году жизни в г. Сочи любимой матери, бабушки, члена Союза журналистов России, главного редактора Нерюнгринской районной газеты «Индустрия Севера», отличника печати РС (Я)

КИЯН Альбины Васильевны.

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Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование дочери, сыну, внукам, коллегам по поводу скоропостижной кончины на 61 году жизни в г. Сочи любимой матери, бабушки, члена Союза журналистов России, главного редактора Нерюнгринской районной газеты «Индустрия Севера», отличника печати РС (Я) КИЯН Альбины Васильевны. Светлая вечная память! Прощай, дорогая!

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