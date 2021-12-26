26.12.2021
16:43
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Некролог

Ушла из жизни бывшая глава улуса

Варламова Тамара Егоровна

(10.04.1940 — 25.12.2021)

С глубоким прискорбием извещаем, что на 82-ом году после продолжительной болезни ушла из жизни Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия); Почетный гражданин Усть-Майского улуса, Глава Усть-Майского улуса (1995-2000).

          Судьба Тамары Егоровны неразрывно связана с комсомолом, партией, жизнью района и республики. Честная, справедливая, ответственная, она никогда не жила легко или для себя. Работая на ответственных должностях, Тамара Егоровна проявляла такие качества человека и руководителя как умение управлять вверенным ей коллективом, участие в судьбах людей, принципиальность, настойчивость и силу духа.

Память о тебе навсегда в наших сердцах, жизненный путь жены, мамы, бабушки – пример для внуков и следующих поколений.

Панихида прощания с Тамарой Егоровной состоится 28 декабря 2021 в 11 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу Якутск Сергеляхское шоссе, 5 км., 2/8

Источник: Родные.
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