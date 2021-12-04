04.12.2021
17:52
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Некролог

Ушла из жизни Анна Спиридонова

После продолжительной болезни покинула нас наша мама Спиридонова Анна Павловна, ветеран тыла и труда, Заслуженный работник здравоохранения РС(Я). О времени панихиды можно узнать по тел.89247635920 Виктория

Фото: Родные
Источник: Родные
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