Ушла из жизни Анна Спиридонова

После продолжительной болезни покинула нас наша мама Спиридонова Анна Павловна, ветеран тыла и труда, Заслуженный работник здравоохранения РС(Я). О времени панихиды можно узнать по тел.89247635920 Виктория

Фото: Родные Источник: Родные

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