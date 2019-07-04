Ущерб от разлива нефти в Якутском речном порту весной 2018 года оценили в 26 млн рублей

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Якутск», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды), сообщает ведомство.

По данным следствия, в сентябре 2013 года обвиняемый не принял мер по предотвращению загрязнения окружающей среды – не произвел сбор и обезвреживание отходов деятельности судна «НСБ-504», принадлежащего возглавляемой им судоходной компании, несмотря на наличие специальной установки по их утилизации (сжиганию), и разместил данное судно без должной охраны на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне реки Лены.

В результате корпус судна «НСБ-504» был демонтирован неустановленными лицами по кормовым и носовым бортам, что повлекло разлив нефтепродуктов, а в дальнейшем загрязнение акватории реки Лены площадью 99 тысяч м2 ниже по течению вследствие подъема уровня воды. После спада уровня воды нефтепродукты попали в почву, в том числе и на земельные участки физических лиц, расположенные в водоохранной зоне, общей площадью 10 тысяч м².

22 мая 2018 года последствия загрязнения окружающей среды были локализированы и ликвидированы специалистами аварийно-спасательных служб и регионального подразделения МЧС России.

Общий размер вреда, причиненного водному объекту – реке Лене, почвам как объекту охраны окружающей среды, а также собственникам четырех земельных участков в результате разлива нефтепродуктов с судна «НСБ-504», превысил 26 миллионов рублей.

В обеспечение исков наложен арест на имущество обвиняемого и принадлежащие ему денежные средства в иностранной валюте. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, разлив нефти в акватории Якутского речного порта в мае 2018 года вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию усугубило то, что авария случилась в период половодья, когда наблюдались высокие уровни воды. Глава Якутска Айсен Николаев потребовал в течение 2 суток ликвидировать последствия аварии. Благодаря своевременно принятым мерам главной опасности — попадания нефтепродуктов в акваторию водозабора — удалось избежать.