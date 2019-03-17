Ушел с должности высокопоставленный чиновник

15 марта освобожден от должности по собственному желанию руководитель ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Находкин.

Николай Александрович девять лет возглавлял Службу спасения республики.

Под его руководством была проведена операция по спасению маленькой Карины, уже вошедшая в учебную литературу для подготовки спасателей. Служба спасения республики четырежды становилась лучшим аварийно-спасательным формированием по Дальнему Востоку. Также Служба спасения Якутии получила десять патентов на собственные изобретения по спасательным технологиям в экстремальных условиях.