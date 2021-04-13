Ушел маэстро, музыка осталась…

Ушел из жизни Николай Михайлович Котов — заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Алданского района, член Союза композиторов Республики Саха (Якутия), музыковед, педагог. Родился 19 апреля 1941 г в г Шимановске, Амурской области.

По словам композитора, «в семье музыка была культом, и из шести детей профессией музыка стала у трех, в их числе и я».

Путь в профессию у Николая Михайловича начался с учебы в музыкальном училище г. Благовещенска, где он занимался на отделении фортепиано и теории музыки. Параллельно оканчивал педагогический институт. И в далеком 1960 году началась трудовая деятельность. Но тяга к творчеству, сочинению музыки не отпускала, и в 1975 году Николай Михайлович оканчивает историко-теоретико-композиторский факультет Российской академии музыки им. Гнесиных.

С 1977 года вся жизнь и творчество композитора связаны с Якутией. С этого момента и до последнего дня Николай Михайлович преподавал в Алданской детской школе искусств им. А. Т. Никитина (в те времена Алданской музыкальной школе). С 1981 по 1983 г. был директором, но преподавательская деятельность и любовь к детям взяла верх. Николай Михайлович передал пост своему коллеге Т. С. Гумурзакову. С 1991 года совмещал педагогическую деятельность с работой в Государственном концертном оркестре Якутии.

Из воспоминаний: «Мои знания и способности пригодились с появления в Алдане концертного оркестра Н. В. Базалевой. Пришлось много оркестровать, ну и серьезнее сочинять». Из более крупных сочинений — «Кантата», посвященная 50-летию Победы в ВОВ, для чтеца, солиста, хора и оркестра на стихи Р. Рождественского; «Эвенкийская сюита», написанная для участия в Международной конференции, посвящённой первому десятилетию коренных народов мира, премьера которой состоялась в Колонном зале Дома Союзов в г. Москве, для делегатов из 44 стран.

Его произведение «В мире Олонхо» посвящено 10-летию Государственного суверенитета РС (Я). Это сочинение открывало все концерты Государственного концертного оркестра Якутии в период гастрольного турне «Золотые звуки Земли Олонхо» (ноябрь 2006 г., апрель-май 2007 г.), посвященного 375-летию вхождения Якутии в состав Российского государства в 27 городах России от Владивостока до Санкт-Петербурга. Стали популярными и многие другие произведения: «Адажио» к музыкально-литературной композиции «Нина Чавчавадзе»; «Концертная пьеса для аккордеона с оркестром» на якутские темы, «Весенняя фантазия» для фортепиано с оркестром; романс «Признание» и «Баллада о датах» (написана к 65-летию окончания Великой Отечественной войны) на слова Александра Королёва. Это лишь часть творческого наследия композитора. И конечно, Николай Михайлович – мастер инструментовки! Их более трехсот, и они на протяжении трех десятилетий входят в концертный репертуар оркестра.

С 1996 года, со дня основания филиала Якутского музыкального училища им. М. Н. Жиркова, Николай Михайлович передавал свой бесценный опыт студентам, обучая их теории, истории музыки и основам инструментовки. За почти 60 лет педагогической деятельности воспитал не одно поколение талантливых музыкантов.

44 года Николай Михайлович отдал Алданской детской школе искусств, являясь преподавателем по классу фортепиано высшей категории. За годы работы в АДШИ он снискал глубокое уважение школьного коллектива, любовь учеников и коллег как высокопрофессиональный музыкант и преподаватель, верный друг, мудрый и очень добрый человек.

Николай Котов был постоянным членом жюри районного конкурса молодых исполнителей «Золотая Лира», межрегионального конкурса исполнителей-инструменталистов «Радуга Севера», им. М. Н. Жиркова, межрегионального фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей, посвященного I Великорусскому оркестру им. В. В. Андреева. За вклад в развитие музыкальной культуры Республики Саха (Якутия) в 1998 году Н. М. Котову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РС (Я)», в 2010 году – звание «Почетный гражданин Алданского района».

Благодаря своему профессионализму, высокому таланту Николай Михайлович завоевал истинную любовь и уважение своих земляков, жителей Республики Саха (Якутия), учеников, коллег, и поклонников музыкального искусства и вписал свое имя золотыми буквами в летопись искусства Якутии в 1998 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РС (Я)».

Память о Маэстро будет жива в его музыке и в его учениках…