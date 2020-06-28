28.06.2020
14:18
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Некролог
Ушел из жизни золотой голос якутского радио
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов- журналистов выражают глубокое соболезнование любимой супруге Анне Георгиевне, детям, внукам и правнукам по поводу кончины на 93-м году жизни мужа, отца, дедушки, прадедушки, народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры РСФСР и Республики Саха (Якутия), отличника якутского телевидения и радио, диктора высшей категории, члена Союза журналистов России, легенды, золотого голоса якутского радио, диктора эпохи
ГОТОВЦЕВА Афанасия Николаевича.
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