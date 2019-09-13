13.09.2019
13:52
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Общество
Ушел из жизни журналист-ветеран
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование любимой супруге Наталье Николаевне, детям, внукам по поводу скоропостижной кончины на 78 году жизни любимого супруга, отца, дедушки, ветерана труда, печати, общественного деятеля, члена КПРФ, председателя совета ветеранов-журналистов, заслуженного работника культуры РС (Я), отличника печати
БУДИЩЕВА Ревы Петровича.
Разделяем боль вашей тяжелой невосполнимой утраты. Вечная светлая память! Спи спокойно, дорогой наш Рево Петрович!
Гражданская панихида состоится 15 сентября в 12.00 в траурном зале «Некрополь».
Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)
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