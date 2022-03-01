Ушел из жизни якутский инноватор, основатель компании «Дисплей»

Группа компаний «Дисплей» с прискорбием сообщает, что на 74-м году ушел из жизни РОЖИН Петр Лукич, один из первых предпринимателей Якутска начала 90-ых годов, внесший большой вклад в развитие компьютерных технологий в нашей республике, заслуженный работник сферы обслуживания Республики Саха (Якутия), руководивший компанией на протяжении 30 лет.

Рожин Петр Лукич окончил Тбилисский политехнический институт по специальности инженер-электронщик, трудовую деятельность начал в институте мерзлотоведения. С 1974 года перешел работать в статистическое управление на должность начальника – главного инженера машиносчетной станции. В органах государственной статистики проработал до января 1990 года. В 1990 году поступил на работу в подразделение «Техинформ» СП «Фарус».

Петр Лукич был якутским предпринимателем «первой волны». В апреле 1991 года он основал собственную компанию — малое предприятие «Дисплей». В рамках собственного бизнеса его предпринимательский талант развернулся в полную мощь. Компания долгие годы была в тройке лидеров компьютерных компаний города Якутска. Петр Лукич всегда интересовался передовыми технологиями, инвестировал в новейшее оборудование, обучал людей и применял эти технологии на пользу обществу.

В 1999 году Петр Лукич создал подразделение «Дисплей-Сервис», занимающееся ремонтом бытовой компьютерной техники, а также автомобилей. В 2000 году Петр Лукич привез уникальное хонинговальное оборудование – единственное на Дальнем Востоке в то время, что позволило поднять качество автомобильного ремонта в нашей республике на новый уровень.

В разные годы в организациях Петра Лукича, под его руководством работало до 200 человек. Многим Петр Лукич дал дорогу в жизнь, выступал старшим наставником, оплачивал обучение, курсы повышения квалификации.

Петр Лукич создал уникальный коллектив единомышленников и сегодня его ученики трудятся в различных отраслях, но всегда с теплотой вспоминают этого доброго, честного человека, руководителя с большой буквы.

В феврале 2008 года указом президента Республики Саха (Якутия) за заслуги в развитии сферы обслуживания, вклад в сервисное обеспечение электронной техникой и многолетнюю добросовестную работу Петру Лукичу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания».

Светлая память о выдающемся человеке Рожине Петре Лукиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его и работал с ним. Группа компаний «Дисплей» выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Лукича. Это невосполнимая утрата для всех нас.