Ушел из жизни выдающийся ученый Якутии

24 ноября в городе Якутске на 73-м году жизни скончался доктор технических наук, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени Г.И. Чиряева в области науки и техники, выдающийся ученый в области температурных, теплофизических и термомеханических изменений Василий Алексеевич ИВАНОВ, сообщает ЯСИА.

СПРАВКА

Иванов Василий Алексеевич родился 23 мая 1949 г. в I Едюгейском наслеге Верхневилюйского района ЯАССР. В 1972 г. окончил отделение физики физико-математического факультета Якутского государственного университета. По окончании университета принят на работу в Институт физико-технических проблем Севера ЯФ СО АН СССР.

Благодаря многолетнему и кропотливому труду Василий Алексеевич стал широко известным и признанным специалистом в России и за рубежом в области температурных, теплофизических и термомеханических измерений.

Василий Алексеевич — автор 189 научных работ, член международного температурного комитета КООМЕТ, комиссии по метеорологии при научном совете РАН по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика» и температурного комитета по метеорологии при Ростехрегулировании РФ, член диссертационного совета при Институте мерзлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН, г.Якутск.

С результатами своих научных работ Василий Алексеевич участвовал в республиканских, российских и международных научных конференциях. Он принимал активное участие в решении вопросов метеорологического обеспечения температурных изменений при проведении геотехнического мониторинга, разработки, внедрения и сертификации новых систем мониторинга, которые в настоящий момент широко применяются при геотермии грунтов.

Результаты исследований используются для обеспечения безопасности и энергоэффективности магистральных трубопроводов и строительных комплексов в климатических условиях Республики Саха (Якутия). Они внедрены в ООО «Якутгазпроект», ОАО «Водоканал», ОАО «ЯкутПНИИС», «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», Института нефти и газа СО РАН, ООО НВЦ «Геотехнология».

Василий Алексеевич проводил большую педагогическую и воспитательную работу с молодежью. Его воспитанники удостоены званий лауреатов Государственной премии имени В.П.Ларионова в области науки и техники. Под его руководством из молодых ученых создана целая школа ученых-теплофизиков.

Свою научную деятельность Василий Алексеевич завершил ведущим научным сотрудником ФГБУН, ФИЦ ЯНЦ СО РАН, Института физико-технических проблем Севера имени В.П.Ларионова.

За многолетний творческий труд, большой вклад в развитие науки награжден грамотами Российской академии наук, президента Республики Саха (Якутия), знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», почетным знаком СО РАН «Серебряная сигма», являлся заслуженным ветераном Сибирского отделения РАН.

Василий Алексеевич был любимым и любящим отцом, супругом, братом, дядей, любимым всей семьей папой Васей. Его высочайший профессионализм вызывал признание и уважение представителей международной и российской научной общественности.