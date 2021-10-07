Ушел из жизни видный коммунист Якутии

Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ выражают глубокое соболезнование ветерану педагогического труда Валентине Михайловне Варламовой, ее детям и внукам по поводу скоропостижной кончины заслуженного работника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ветерана Коммунистической партии, ветерана государственной службы, любимого мужа, отца и дедушки Андрея Николаевича ВАРЛАМОВА. Светлую память о замечательном человеке мы навсегда сохраним в своих сердцах. Крепитесь. Мы — рядом с вами!

Источник: Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ

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