07.10.2021
13:50
718
Некролог
Ушел из жизни видный коммунист Якутии
Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ выражают глубокое соболезнование ветерану педагогического труда Валентине Михайловне Варламовой, ее детям и внукам по поводу скоропостижной кончины заслуженного работника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ветерана Коммунистической партии, ветерана государственной службы, любимого мужа, отца и дедушки
Андрея Николаевича ВАРЛАМОВА.
Светлую память о замечательном человеке мы навсегда сохраним в своих сердцах. Крепитесь. Мы — рядом с вами!
Источник: Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.10.2021
18
07.10.2021
108
07.10.2021
206
07.10.2021
152
07.10.2021
698
07.10.2021
344
07.10.2021
258
07.10.2021
155
07.10.2021
346
07.10.2021
647
07.10.2021
238
07.10.2021
927
07.10.2021
723
07.10.2021
263
07.10.2021
316
07.10.2021
455
07.10.2021
290
07.10.2021
251
07.10.2021
1997
07.10.2021
1416
07.10.2021
829
06.10.2021
734
06.10.2021
546
06.10.2021
508
06.10.2021
998
06.10.2021
1177
06.10.2021
604
06.10.2021
335
06.10.2021
242
06.10.2021
247
06.10.2021
274
06.10.2021
412
06.10.2021
334
06.10.2021
397
06.10.2021
315
06.10.2021
581
06.10.2021
1300
06.10.2021
252
06.10.2021
720
06.10.2021
894
06.10.2021
292
06.10.2021
364
06.10.2021
633
06.10.2021
474
06.10.2021
502
06.10.2021
243
06.10.2021
564
ТОП НОВОСТИ
04.10.2021
7364
05.10.2021
5878
04.10.2021
5721
01.10.2021
4097
03.10.2021
3171
05.10.2021
2595
04.10.2021
2564