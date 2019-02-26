Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Березин

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины горячо любимого отца, дедушки – Прокопия Прокопьевича Березина, ветерана Великой Отечественной Войны, капитана-лейтенанта Военно-морского флота, Заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетного работника водного транспорта Республики Саха (Якутия), Почетного ветерана Республики Саха (Якутия), кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Ордена Отечественной войны» II степени, медалей «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «медали ЖУКОВА», «300 лет Российскому Флоту», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в честь 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда», знака отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть».

Прокопий Прокопьевич Березин родился 21 июля 1922 года в селе Крест-Хальджай Томпонского района ЯАССР в многодетной семье. После окончания Крест-Хальджайской средней школы в 1938 году поступил в Якутский речной техникум. После завершения обучения в марте 1942 года добровольцем вступил в Военно-морской флот. Был направлен в военную школу базы Тихоокеанского флота на остров «Русский». Окончив школу в звании старшины Военно-морского флота направлен на службу на боевом корабле Тихоокеанского Военно-морского флота. В 1943 году в составе моряков дальневосточников был передислоцирован на Балтийский Военно-морской флот. Участвовал в боях за оборону и освобождение блокадного Ленинграда. После снятия блокады в звании старшего лейтенанта направлен на восток для участия в военных действиях с милитаристской Японией. Демобилизован с военной морской службы в марте 1948 года.

С апреля 1948 года стал работать в Якутском речном порту, где проработал на протяжении 36 лет капитаном пароходов «Маршал Ворошилов», «Киренск», «Карл Маркс», «Надежда Крупская», «Пропагандист», на теплоходе «Капитан Богатырев». За 36 лет работы не допустил ни одной аварии, ходил по рекам Лена и Алдан.

В 2000-м году Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации Путиным В.В. участнику Великой Отечественной войны было присвоено военное звание – капитан-лейтенант запаса Военно-морского флота.

Прокопий Прокопьевич всю свою жизнь достойно и честно служил, храбро воевал за Родину и самоотверженно работал в тяжелый период восстановления народного хозяйства республики, страны. Один из самых старейших и заслуженных ветеранов речного транспорта внес большой личный вклад в становление речного транспорта и в развитие народного хозяйства и экономики Республики Саха (Якутия).

Светлая память о Прокопии Прокопьевиче Березине навсегда останется в наших сердцах. Разделяем горечь тяжелой утраты.