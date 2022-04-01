01.04.2022
12:47
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Некролог
Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Якутии
С глубоким прискорбием извещаем о кончине на 82 году жизни Ильченко Николая Андреевича, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ветерана сельского хозяйства Якутии, почетного гражданина Верхоянья, г. Верхоянска, ветерана труда.
Гражданская панихида состоится 2 апреля 2022 года в 14 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км., 2/8. Место проведения поминок: в 17 часов по адресу пр. Ленина, 30, столовая дома Правительства 2.
Родные
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