Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Якутии

С глубоким прискорбием извещаем о кончине на 82 году жизни Ильченко Николая Андреевича, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), ветерана сельского хозяйства Якутии, почетного гражданина Верхоянья, г. Верхоянска, ветерана труда.

Гражданская панихида состоится 2 апреля 2022 года в 14 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км., 2/8. Место проведения поминок: в 17 часов по адресу пр. Ленина, 30, столовая дома Правительства 2.

Родные

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх