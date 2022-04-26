26.04.2022
18:56
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Некролог

Ушел из жизни ветеран природоохраны Якутии

Помним, скорбим… 

Коллектив Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования по поводу кончины после продолжительной болезни  ветерана природоохранной деятельности

Антонова Василия Александровича.   

Василий Александрович в советское время работал на партийно-хозяйственных должностях, в 90-е начальником земельного комитета, с 1996 г. работал начальником Горной инспекции охраны природы, с 2007 по 2013 г. госинспектором ГЭН.

Память о светлом патриоте, профессионале и настоящем человеке навсегда останется в наших сердцах.

Источник: Минэкологии Якутии
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