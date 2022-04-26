Ушел из жизни ветеран природоохраны Якутии

Помним, скорбим…

Коллектив Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования по поводу кончины после продолжительной болезни ветерана природоохранной деятельности

Антонова Василия Александровича.

Василий Александрович в советское время работал на партийно-хозяйственных должностях, в 90-е начальником земельного комитета, с 1996 г. работал начальником Горной инспекции охраны природы, с 2007 по 2013 г. госинспектором ГЭН.

Память о светлом патриоте, профессионале и настоящем человеке навсегда останется в наших сердцах.