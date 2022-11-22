Ушел из жизни ветеран МВД

Управление уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) с глубоким прискорбием сообщает, что на 63-м году жизни скоропостижно скончался майор милиции в отставке

ПАРХОМЕНКО Петр Иванович.

Петр Иванович родился 8 ноября 1960 года. В органах внутренних дел работал с 1981 по 2011 год. Службу начал контролером Следственного изолятора ОИТУ МВД ЯАССР, прошел путь до начальника ИВС при МВД РС (Я), внес большой вклад в развитие службы, заслужил уважение коллег. Немало лет Петр Пархоменко отдал и службе в подразделениях уголовного розыска УВД г. Якутска и МВД Республики Саха (Якутия).

За добросовестное отношение к служебным обязанностям и достигнутые показатели в работе неоднократно поощрялся руководством МВД Республики Саха (Якутия). Награжден знаком «Лучший сотрудник специальных подразделений милиции», медалями «200 лет МВД России», «За безупречную службу» II и I степеней.

Руководство УУР МВД по Республике Саха (Якутия), друзья и коллеги, ветераны уголовного розыска выражают свои искренние соболезнования родным и близким П.И. Пархоменко. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 23 ноября 2022 года в 10.00 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км, 2/8.