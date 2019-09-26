27.09.2019
00:21
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Политика

Ушел из жизни Василий Чуйко

25 сентября 2019 года ушел из жизни Василий Федосеевич ЧУЙКО, на следующий день после 78-го дня рождения, сообщает ЯСИА.

Василий Федосеевич был одной из самых значимых фигур в команде второго президента Якутии — Вячеслава ШТЫРОВА. Он работал руководителем аппарата службы обеспечения деятельности президента Республики Саха (Якутия). Вячеслав Анатольевич полностью доверял ему, и общался с ним и вне работы.

Последние годы Чуйко жил в Москве.

Прощание с Василием Федосеевичем пройдёт в субботу, 28 сентября. Отпевание состоится в 12.00 в храме Покровской Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Заовражная, дом 2, городской округ Подольск, Московская обл.

Фото: ЯСИА.
Источник: По материалам электронных СМИ.
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