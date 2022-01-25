25.01.2022
17:55
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Некролог

Ушел из жизни удивительный врач…

Друзьям, соратникам и поклонникам удивительного врачебного дара Ивана Ивановича МАКСИМОВА сообщаем о его безвременной кончине.

Отдав свои жизненные силы своим пациентам, он не смог справиться с настигшими его болезнями сосудов и сегодня оставил нас… Наши соболезнования родным и близким, светлая память…

Источник: Друзья.
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