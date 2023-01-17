17.01.2023
20:48
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Некролог

Ушел из жизни учредитель и экс-гендиректор крупного республиканского предприятия

Сегодня, 17 января на 57-м году жизни после тяжелой болезни умер Константин Егорович ТИМОФЕЕВ, долгое время работавший генеральным директором «Сахаагропродукта». Об этом сообщает сегодня «Саха Сирэ».

Константин Егорович был отличником и заслуженным работником сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), почетным работником агропромышленного комплекса РФ. В последние годы занимался коммерческой деятельностью.

Фото: Саха Сирэ
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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