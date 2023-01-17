Ушел из жизни учредитель и экс-гендиректор крупного республиканского предприятия

Сегодня, 17 января на 57-м году жизни после тяжелой болезни умер Константин Егорович ТИМОФЕЕВ, долгое время работавший генеральным директором «Сахаагропродукта». Об этом сообщает сегодня «Саха Сирэ».

Константин Егорович был отличником и заслуженным работником сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), почетным работником агропромышленного комплекса РФ. В последние годы занимался коммерческой деятельностью.