Ушел из жизни русско-американский композитор из Якутии

Внезапно перестало биться сердце известного композитора Виктора КЛИМИНА, автора музыки к спектаклю «Созвездие Марии» из репертуара Русского театра Якутии. Это российский композитор и пианист, выпускник Якутского музыкального колледжа имени М.Н. Жиркова, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат Всесоюзного конкурса пианистов.

О смерти композитора сообщил в своем фейсбуке Владимир ФЕДОРОВ, известный поэт, главный редактор «Литературной газеты».

— 28 июля трагически внезапно и необъяснимо ушёл от нас Виктор Климин — мой друг и соавтор по нескольким спектаклям, прекрасный жизнерадостный и жизнелюбивый человек, очень талантливый композитор и пианист. Это шокирующее известие пришло вчера ночью из Нью-Йорка, где Виктор прожил последние двадцать лет, неизменно приезжая каждое лето в Россию и родную Якутию, щедро делясь своим талантом и широтой души с друзьями и близкими по духу людьми. Еще в понедельник вечером мы разговаривали по телефону, и Витя был полон новых планов, надежд и творческой энергии, а на следующий вечер его сердце внезапно остановилось. Ему было 67 лет. Пока трудно осознать, что всё это произошло в реальности…