Ушел из жизни режиссер радио

Николай БЯСТИНОВ, директор радиовещания НВК САХА сообщил в своем фейсбуке, что сегодня днём скоропостижно скончался режиссер радио, отличник культуры Республики Саха (Якутия), уроженец села Кэскил Томпонского района Юрий Николаевич ЧЕКУРОВ. Ему всего было 53 года.

— Юрий Николаевич был большим профессионалом своего дела, режиссером с большой буквы, нашим незаменимым работником… Прямые эфиры не обходились без него, он умел всё, больше трех десятков лет посвятил любимой работе перед пультом, был универсальным бойцом невидимого фронта… Буквально вчера мы вместе на высшем уровне провели праздничный эфир ко Дню России на ТВ и РВ, Юрий Николаевич с радостным настроением отправился домой и вот сегодня днём пришла такая страшная новость, которая повергла нас всех в шок… От всего коллектива НВК Саха, в частности родной Дирекции радиовещания выражаем соболезнования всем родным и близким Юрия Николаевича… Пусть земля будет пухом… Күндү коллегабыт, быдан дьылларга быраһаай, эн үтүө сүбэлэрин, истиҥ мичээрин өрүү биһиги өйбүтүгэр баар, дойдун Томпон буора сымнаҕас суорҕан буоллун…