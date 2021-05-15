Ушел из жизни профессор

Вчера, 14 мая в Амге на 74-м году ушел из жизни Михаил Матвеевич ФОМИН, профессор, доктор педагогических наук, заслуженный работник народного хозяйства. Об этом SakhaLife сообщили его скорбящие родственники.

СПРАВКА

Фомин Михаил Матвеевич

Ученая степень: доктор педагогических наук.

Ученое звание: профессор.

Публикации: 84 (монографии, учебные пособия, методические пособия, хрестоматии, сборники научных трудов, статьи и тезисы)

Стажировки за последние 10 лет: Колумбийский университет (Нью-Йорк, США), Кембриджский университет (Великобритания), Лулео Университет (Швеция).

Участие в диссертационных советах и научных обществах: Нью-Йоркская академия наук (1996-98 г.г.); член коллегии Американского Института МБЦ; член диссертационного докторского совета ЯГУ.

Краткая характеристика научно-педагогической деятельности

Под руководством Фомина М.М. защитили кандидатские диссертации 25 аспирантов по проблемам обучения иностранным языкам в условиях многоязычия и двуязычия. Практическое использование данного подхода подтверждено: 2-й премией на Всероссийском конкурсе на лучшее учебное пособие (1990 г.); грантом Американской программы Фулбрайт (1994), грантом фонда Сороса (2001), грантом Международного Арктического университета (2003), Всероссийским грантом Социального форума (2004), именной медалью Международного Биографического Центра (Кембридж, Великобритания) 1997, утверждением Совета ПРООН в Москве «Концепции дистанционного обучения иностранным языкам в Республике Саха (Якутия)» 1999г.; участием в телевизионном мосте между Москвой и Вашингтоном по проблемам дистанционного обучения иностранным языкам, 1999 г.

Аспиранты Фомина получили международные гранты

Золотарева Л.А. (грант Фулбрайта, 1998 ); Охлопкова О.И. грант Маски США; Сидорова Л.В. (грант Фулбрайта, 2007); Птицына И.Ф. (грант японского международного фонда 2002; 2003-04 г.г.); Золотарева Л.А. (грант на получение степени доктора в США на 3 года (2006-09).

Родился 13 ноября 1947 г. в с. Сулгачи Амгинского района Якутской АССР. Отец, Фомин Матвей Дмитриевич, учитель русского языка, отличник народного образования Российской Федерации. Мать, Александрова Анастасия Семеновна, домохозяйка. Братья и сестры – Матвей, Константин, Анастасия, Татьяна проживают в Республике Саха.

В 1966 г. окончил Диринскую школу Чурапчинского района Якутской АССР, в 1972 г. – английское отделение ФИЯ ЯГУ. В 1972 – 1974 гг. работал учителем в Амгинской средней школе им. В.Г.Короленко, в 1974 – 1976 гг. прошел подготовку на двухгодичных высших педкурсах при Московском пединституте иностранных языков и получил сертификат старшего преподавателя английского языка в вузе, в 1979 – 1982 гг. учился в аспирантуре при МГПИ им. М. Тореза в Москве и защитил кандидатскую диссертацию в МГУ им. М.В.Ломоносова по теме «Психологический анализ соотношения слухового образа и артикулярного действия в формировании речевого звука».

С 1976 г. работает на ФИЯ ЯГУ: ассистент – старший преподаватель – доцент кафедры английской филологии. С 1993 г. – заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков ФИЯ ЯГУ. На кафедре, возглавляемой Фоминым М.М., откроется магистратура по подготовке магистров по специальности «Master of Arts in teaching» в рамках Университета Арктики.

В 1990 – 1992 гг. прошел подготовку в докторантуре Института языкознания Академии наук СССР и защитил докторскую диссертацию в 1993 г. по теме «Теоретические основы обучения третьему языку в условиях координативного и субординативного билингвизма». С 1994 г. – профессор, с 1996 г. – действительный член Нью-Йоркской Академии наук, с 1998 г. – член коллегии Американского института биографических исследований.

Под руководством Фомина М.М. защитили кандидатские диссертации 25 человек по концепции многоязычного поликультурного образования. Им разработан проект создания Центра межкультурной коммуникации в РС(Я) в целях координации усилия школ, учебных заведений и научных учреждений по внедрению многоязычного поликультурного образования.

Автор 62 научных трудов, опубликованных в Москве, Иванове, Самаре, Казани, Ташкенте, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре. Автор более 36 газетных публикаций.

В научные командировки и стажировки ездил в Москву, Московский госпединститут иностранных языков им. М.Тореза (1978, 1985, 1989); в США – Нью-Йорк, Сиэтл (1990), университет Аляски, университет им.Дж.Вашингтона, Калифорнийский, Стэнфордский университеты (1994); в Канаду – Юкон колледж (1995); в Германию – Боннский университет (1996); в США — Нью-Йорк, Колумбийский университет (1997).

В 1990 г. получил вторую премию на Всероссийском конкурсе на лучшее учебное пособие, в 1994 — 1995 уч. году получил грант американской программы «Фулбрайт».

Занесен в книгу «Известные русские (Famous Russians)», изданную в Москве клубом «Русские интеллектуальные проекты» в 1999 г., в 26-й выпуск «Dictionary of International Biography» (Кембридж, Великобритания) – 1997; в книгу «2000 выдающихся людей XX века» (Кембридж, Великобритания, 1997); в 5-й выпуск книги «500 влиятельных людей» (Американский центр биографий) – 1997.

Награды:

За заслуги в области образования ему 08.11.2001 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования РС (Я)», «Отличник народного образования Российской Федерации» (1993), Почетная грамота Правительства Республики Саха (1997), Именная медаль Международного биографического центра (Кембридж, 1997), Дипломы Американского и Международного биографического центров (США, Великобритания, 1997). почетный знак ЯГУ «За долголетнюю добросовестную работу» (2006) ; почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2006); Сертификат Саха-Канадской школы об учреждении ежегодной стипендии имени Фомина М.М. на лучшего ученика года (2007); Грант Администрации Амгинского улуса за научные достижения (2006); Сертификат на земельный участок от Сулгачинского сельского совета Амгинского улуса.