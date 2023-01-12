Ушел из жизни помощник депутата Госдумы…

На 64-м году безвременно ушел из жизни горячо любимый муж, отец, дедушка,

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Усть-Янского улуса, глава муниципального образования Республики Саха (Якутия) «Силянняхский национальный наслег» в 1998 — 2012 гг., помощник депутата Государственной Думы Федота Тумусова ГОРОХОВ Василий Алексеевич. Прощальная панихида состоится в траурном зале Атриум 14.01.2023 в 12 ч. 00 м. по адресу: Вилюйский переулок, 7.

Жена, дети, внуки, близкие, родственники.

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