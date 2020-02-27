27.02.2020
20:59
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Некролог
Ушел из жизни первый профессиональный баянист Якутии
Сегодня, 27 февраля на 74-м году жизни не стало Радомира Пантелеймоновича БОРИСОВА, доцента кафедры музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия). Радомир Пантелеевич является первым профессиональным баянистом республики, автором-издателем 30 сборников самодеятельных авторов и трех личных авторских сборников.
Об этом сообщает в своем фейсбуке Владимир ИНДИГИРСКИЙ, музыкальный критик и известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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