27.02.2020
20:59
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Некролог

Ушел из жизни первый профессиональный баянист Якутии

Сегодня, 27 февраля на 74-м году жизни не стало Радомира Пантелеймоновича БОРИСОВА, доцента кафедры музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия). Радомир Пантелеевич является первым профессиональным баянистом республики, автором-издателем 30 сборников самодеятельных авторов и трех личных авторских сборников.

Об этом сообщает в своем фейсбуке Владимир ИНДИГИРСКИЙ, музыкальный критик и известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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